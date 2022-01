Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Trickdiebstahl aus Wohnung

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag klingelten zwei bisher unbekannte Männer, die Montageanzüge Trugen, an der Haustür einer älteren Dame in der Hermannstraße. Die Männer gaben sich als Baustellenarbeiter aus und gaben vor, in der Wohnung das Wasser abstellen zu müssen. In der Wohnung lenkte einer der Männer die Wohnungsinhaberin ab, während der andere ihr Portemonnaie aus einer Handtasche entwendete. Die Täter verschwanden mit einem kleinen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen oder auch weitere Geschädigte mögen sich bitte bei der Polizeiwache in Bad Salzuflen, Tel. 05222 98180, melden.

