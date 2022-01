Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Bei Zusammenstoß eine Person verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend befuhr ein 48jähriger Lemgoer mit seinem PKW Golf die Lagesche Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Lagesche Straße/Engelbert-Kämpfer-Straße bog er mit seinem Auto nach links in die Engelbert-Kämpfer-Straße ein und beachtete dabei nicht den Vorrang einer 57jährigen Frau aus Lemgo, die im Gegenverkehr mit ihrem PKW Kia in Richtung Lage unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die Kia-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus Lemgo verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell