POL-LIP: Detmold. Mehrere Scheiben eingeworfen.

In der Adenauerstraße warfen bislang Unbekannte am Montagmittag (10. Januar 2022) gegen 13.00 Uhr mehrere Scheiben an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses ein. Ein Zeuge beobachtete die Sachbeschädigung und informierte die Polizei. Laut Zeugenbeschreibung handelte es sich bei den Tätern um mehrere Jugendliche. Einer von ihnen habe zum Tatzeitpunkt einen auffällig roten Pullover getragen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Suche im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 900 Euro. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6, Rufnummer (05261) 9330.

