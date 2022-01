Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Werkzeuge gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 22. Dezember 2021 und dem 7. Januar 2022 in einen Bau-/Lagercontainer an der Wehrener Straße eingebrochen. Sie durchtrennten das Vorhängeschloss, um in den Container zu gelangen und entwendeten eine Motorsäge und eine Motorflex von der Marke "Stihl" sowie einen Stampfer der Marke "Wacker" im Wert von rund 1500 Euro. Mit Hinweisen zum Einbruch oder zum Verbleib der Werkzeuge wenden Sie sich bitte unter der (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

