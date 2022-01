Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. In Firmenbüro eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Samstag und Montag (8.-10. Januar 2022) verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Firmenbüro an der Herforder Straße. Sie warfen eine Scheibe ein, um so in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Dort öffneten sie auf der Suche nach Beute mehrere Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der (05231) 6090 entgegen.

