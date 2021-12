Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Radfahrer verstirbt nach Glatteisunfall im Krankenhaus

Viersen-Boisheim (ots)

Zu einem schlimmen und folgeschweren Unfall kam es am Dienstagmorgen an der Einmündung Schaager Straße/Brüggener Straße in Boisheim. Ein 50-jähriger Radfahrer aus Nettetal fuhr nach Zeugenangaben aus Richtung Schaag und bog an der Einmündung nach links in Richtung Boisheim ab. Dabei verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle und stürzte auf die Straße. Zeugen eilten dem 50-Jähigen zu Hilfe, leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Schwer verletzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der Nettetaler seinen Verletzungen. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass der Radfahrer auf Grund von Straßenglätte die Kontrolle über das Fahrrad verlor. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen können, mögen sich bitte über die Rufnummer 02162 377-0 melden. /wg (1094)

