Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 7-Jähriger überquert mit Fahrrad die Straße und wurde leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 15 Uhr hat ein 7-jähriger Kempener in Kempen mit einem Fahrrad in Höhe der Eupener Straße die St. Töniser Straße überquert. Beim Überqueren der Straße in Höhe einer Mittelinsel sei er zu schnell unterwegs gewesen und habe nicht gebremst. Dabei stieß er mit einem von links kommenden Auto zusammen und wurde leicht verletzt. Der 83-jährige Autofahrer aus Tönisvorst konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (1093)

