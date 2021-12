Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 85jährige PKW-Führerin aus Kempen in Kempen die Straelener Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Dunantstraße. An der Kreuzung Straelener Straße/ Dunantstraße wollte sie nach rechts in die Dunantstraße abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf eine 83jährige Radfahrerin aus Kempen, die den Radweg der Straelener Straße in Richtung Innenstadt befuhr und nach links in die Dunantstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin zu Fall kam und leicht verletzt wurde. /UR (1090)

