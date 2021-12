Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst/Willich: Ein vollendeter und ein versuchter Wohnungseinbruch

Tönisvorst/Willich (ots)

Zu einem vollendeten Einbruch kam es am gestrigen Montag in der Zeit zwischen 15.40 und 19.45 Uhr auf der Sternstraße in St. Tönis. Unbekannte hatten hier die Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke und stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck. Erfolglos hingegen war ein unbekannter Einbrecher am Montag gegen 17.45 Uhr. Auf der Straße Klein Kempen in Wekeln hebelte der oder die Unbekannte an der Terrassentür eines Hauses. Der Eigentümer, der durch die Geräusche aufmerksam geworden war, sah noch eine Person in unbekannte Richtung weglaufen. In beiden Fällen bittet die Kripo um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1088)

