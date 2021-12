Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck

Niederkrüchten (ots)

Am Montag gegen 13.30 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer bei einer Seniorin auf der Straße 'Am Stein' in Niederkrüchten. Sie stellten sich als Telekommitarbeiter vor und gaben an, die Leitungen überprüfen zu müssen. Die Frau ließ die Männer ins Haus. Während einer der Männer die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung. Nach ca. 45 Minuten verließen die beiden Trickdiebe das Haus. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Beide Trickdiebe sind etwa 20 bis 30 Jahre alt. Beide trugen schwarze Hosen und schwarze Jacken. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat die beiden Trickdiebe zur tatrelevanten Zein in Niederkrüchten beobachtet? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1087)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell