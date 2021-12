Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Anrath (ots)

Am Samstag, 18.12.2021 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:50 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter durch Hebeln an der Terrassentür in ein Einfamilienhaus auf der Straße Clörath in Willich-Anrath zu gelangen. Es blieb hier beim Versuch. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /tg (1084)

