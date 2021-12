Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kripo sucht Zeugen nach Raubdelikt

Viersen (ots)

Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr kam es im Bereich der Freiheitsstraße zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Das Opfer, ein 75-jähriger Viersener, hatte zu dieser Zeit das Garagentor geöffnet, da im angrenzenden Garten Arbeiten ausgeführt wurden. Er selbst befand sich im Haus, als er plötzlich von dem Unbekannten angesprochen wurde. Offenbar hatte sich der Mann über den Wintergarten Zutritt zum Haus verschafft. Der Unbekannte hielt ein Messer in der Hand und forderte von dem Viersener Geld. Unter einem Vorwand ging man zusammen in Richtung Garage. Der 75-Jährige flüchtete anschließend ins Haus und schloss die Türen. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Täter ist etwa 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat eine sportliche Statur und mittellange schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer braunen Lederjacke und einer blauen Hose. Die Kripo fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit den Räuber im Bereich der Freiheitsstraße beobachtet? Hinweise an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1081)

