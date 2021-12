Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Autofahrerin erfasst auf die Straße tretenden Fußgänger - schwer verletzt

Grefrath (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer 58-jährigen Autofahrerin aus Grefrath und einem 16-jährigen Grefrather Fußgänger ist es am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr auf der Stadionstraße in Grefrath gekommen. Die Autofahrerin bog aus der Schanzenstraße nach links auf die Stadionstraße ab. Der Gegenverkehr auf der Stadionstraße staute sich verkehrsbedingt zurück. Der 16-Jährige trat, nach Zeugenangaben, unvermittelt und zügig zwischen den wartenden Pkw auf die Fahrbahn und wollte diese von links nach rechts überqueren. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /cb (1080)

