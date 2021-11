Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Wie lassen sich Unfälle vermeiden? Indem man rücksichtsvoll, umsichtig und vor allem nicht zu schnell unterwegs ist. So leicht sich diese Frage beantworten lässt, so schwer ist es manchmal das richtige Verhalten in die Praxis umzusetzen. Denn mit Termindruck und Stress drücken Autofahrerinnen und Autofahrer schon mal etwas mehr aufs Gaspedal. Um daran zu erinnern, dass die Polizei zu allen Tageszeiten und an verschiedenen Stellen die Geschwindigkeit kontrolliert, werden regelmäßig einige davon veröffentlicht.

Für die kommende Woche werden folgende Messstellen bekannt gegeben:

Montag (22.11.): Nordrampe / Brüderstraße

Dienstag (23.11.): Alsfeldstraße

Mittwoch (24.11.): Sühlstraße

Donnerstag (25.11.): Würpembergstraße / Weberstraße

Freitag (26.11.): Brücktorstraße

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell