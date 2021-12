Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal -Kaldenkirchen: Betrüger gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Nettetal -Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 11:00 Uhr rief ein bisher unbekannter Täter, welcher sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgab, eine 60-jährige Nettetalerin an. Unter dem Vorwand, ihren PC bereinigen zu müssen, wies er die verunsicherte Nettetalerin an, bestimmte Schritte am PC durchzuführen. Der Täter schaffte es, sich auf diese Weise Zugang zum Online-Banking zu verschaffen und anschließend mehrere Überweisungen zu tätigen. Die Polizei möchte in diesen Fällen weiter sensibilisieren: Seriöse Unternehmen wie Microsoft rufen Sie nicht unaufgefordert an. Sollten Sie dennoch solche Anrufe erhalten, legen sie einfach auf. Auf gar keinen Fall geben sie private Daten oder Passwörter preis. /cb (1077)

