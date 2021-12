Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrer beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs angefahren - leicht verletzt

Willich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Willich zwischen einem 84-jährigen Willicher Autofahrer und einem 26-jährigen Radfahrer aus Essen am Mittwoch um 14:00 Uhr verletzte sich der Radfahrer leicht. Der 26-Jährige überquerte fahrenderweise auf seinem Rad einen Fußgängerüberweg auf der Hülsdonkstraße. Hier kam es dann zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube des Pkw geladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Als Unfallursache kommt möglicherweise ein Fehlverhalten beider Beteiligten in Betracht. Als Pkw-Fahrer muss man im Bereich von Fußgängerüberwegen eine besondere Vorsicht walten lassen. Als Radfahrer muss man absteigen und sein Gefährt über den Fußgängerüberweg schieben. Denn laut § 26 der Straßenverkehrsordnung gilt der Vorrang an Fußgängerüberwegen nur für zu Fuß gehende sowie Fahrende von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen. Glücklicherweise wurde der 26-jährige Radfahrer nur leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /cb (1076)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell