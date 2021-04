Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Samstag, den 24.04.2021 wurde die Polizei zu einer Tankstelle im Stadtteil Oppau gerufen, da dort eine Person auf dem Gelände herumschreien würde. An der Tankstelle konnten die Beamten den stark alkoholisierten 23 - jährigen Wormser feststellen, welcher nach Aufforderung seine Personalien nicht angeben wollte und stattdessen die eingesetzten Beamten mehrfach beleidigte. Da sich der junge Mann, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, auch weiter nicht beruhigen ließ, wurde er von den Beamten in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Dort wurde ein Alkoholwert von 1,9 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wegen Beamtenbeleidigung wurde eingeleitet.

