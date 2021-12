Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Viersener erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen- Nachtragsmeldung

Viersen (ots)

Wie in unserer Meldung 1061 berichtet, verstarb ein 83-Jähriger Viersener nach einem Unfall auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in einem Krankenhaus. Derzeit ist aber entgegen der Meldung noch nicht gesichert, ob der Senior an den Folgen des Unfalls starb. Die Ermittlungen hierzu dauern an. /wg (1073)

