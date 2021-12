Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Zwei Einbrecher brechen Tür zum Restaurant auf und stehlen Tresor

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Mittwoch um 04:50 Uhr erhielt die Polizei die Kenntnis über einen Einbruch in ein Restaurant auf der Hülser Straße in St. Tönis. Zwei bisher unbekannten Täter brachen die Eingangstür des Restaurants auf und traten in die Gaststätte ein. Die 56-jährige Zeugin aus der Wohnung über der Gaststätte wurde durch das Aufbrechen wach und begab sich an die Wohnungstür. Dort sah sie, wie zwei Täter in Richtung Ringstraße flüchteten. Sie erbeuteten einen kleinen Tresor aus der Gaststätte. Beide Täter sind nach Aussage der Zeugin männlich. Einer ist zwischen 35 und 45 Jahre alt, trägt dunklen Vollbart und hatte eine dunkle Lederjacke an. Der zweite Unbekannte trug einen dunklen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./cb (1072)

