Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 211214 Willich-Wekeln: Radfahrerin leicht verletzt

Willich-Wekeln (ots)

Eine 52jährige Frau aus Willich befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 18:30 Uhr die Straße Wekeln, aus Richtung Korschenbroicher Straße in Richtung Hülsdonkstraße. Ein 16jähriger Willicher überholte diese mit seinem Fahrrad, um dann nach rechts in den Bonnenring zu fahren. Hierbei kollidierten die Beiden. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.jp (1067)

