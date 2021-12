Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Täter bohren Türschloss auf und erbeuten einen Tresor sowie Waren

Viersen (ots)

Zwischen Samstag 16:10 Uhr und Montagmorgen 09:05 Uhr brachen unbekannte Tatverdächtige in ein Geschäft auf der Hauptstraße in Viersen ein. Der oder die Täter bohrten den Zylinder des Hintereingangs auf und kamen so in das Geschäft. Anschließend schraubten sie einen am Boden befestigten Tresor ab. Diesen sowie eine Großzahl an Verkaufsartikeln erbeuteten der oder die Tatverdächtigen. Hinweise auf verdächtige Feststellungen oder Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /cb (1068)

