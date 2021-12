Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Drei Einbrüche durch Öffnen der Haustür

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Montagnacht zwischen 01:30 Uhr und 06:00 Uhr kam es in Waldniel auf dem Levy-Weg zu drei Wohnungseinbrüchen. In zwei Fällen gelangten der oder Täter über die Haustür ins Wohngebäude. Diese öffneten sie möglicherweise mit Hilfe eines Werkzeugs. Im dritten Fall blieben sie bei der gleichen Vorgehensweise erfolglos. In den ersten beiden Fällen waren die Bewohner im Haus und schliefen, während die Einbrecher das Erdgeschoss durchsuchten. Die Täter erbeuteten jeweils Geldbörsen und weitere Wertgegenstände. Weiterhin bedienten sie sich in einem Fall an Fahrzeugschlüsseln, welche im Flur lagen. Die Einbrecher öffneten die Fahrzeuge und durchsuchten auch diese. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /cb (1066)

