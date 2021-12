Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Einbrecher hebeln Fenster einer Gaststätte auf und stehlen Geld

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Sonntag zwischen 04:00 Uhr und 07:30 Uhr verschafften sich der oder die Täter durch Aufhebeln einer Hintertür Zugang in eine Gaststätte auf der Gelderner Straße in St. Tönis. In dieser rissen die unbekannten Tatverdächtigen zwei Sparkästen von der Wand und durchsuchten mehrere Schränke. Das Bargeld aus den Sparkästen wurde gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /cb (1063)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell