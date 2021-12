Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Viersener erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen

Viersen (ots)

Am 02. Dezember wurde ein 83-jähriger Viersener bei einem Unfall auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen schwer verletzt. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde er von einem Pkw, welcher von einem Parkplatz auf die Straße einbog, erfasst. Wir berichteten in unserer Meldung 1021. Wir müssen heute leider melden, dass der Viersener in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstarb. / wg (1061)

