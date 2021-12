Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt einer Fahrradfahrerin

Viersen (ots)

Am vergangen Freitag kam es um 14:35 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 29-jährigen Viersenerin auf einem Fahrrad und dem 49-jährigen Autofahrer, ebenfalls aus Viersen. Der Pkw-Fahrer fuhr auf der Gladbacher Straße in Fahrrichtung Viersen. Hier bog er nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt der entgegenkommenden Fahrradfahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht an der Hand und dem Knie verletzt. /cb (1059)

