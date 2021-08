Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall infolge gesundheitlicher Probleme verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (02.08.2021), gegen 12:30 Uhr, kam eine 87-jährige Autofahrerin auf der K7 zwischen Altrip und Ludwigshafen von der Fahrbahn ab. Nach eigenen Angaben sei ihr schwarz vor Augen geworden und sie kam von der Straße ab. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.500,- Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Auch die Verursachung eines Verkehrsunfalls in Folge gesundheitlicher Probleme kann den Straftatbestand der Straßenverkehrsgefährdung erfüllen. Wenn Sie sich nicht gut fühlen, sollten Sie daher auf keinen Fall mehr Fahrzeuge im Straßenverkehr führen.

