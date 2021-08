Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (02.08.2021), gegen 12:00 Uhr, kam es in der Wormser Straße zu einem Trickdiebstahl. Zwei Frauen erbaten unter dem Vorwand, dass eine der Frauen Nasenbluten habe, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin, um sich frisch zu machen. Nachdem die Frauen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Bewohnerin das Fehlen einer Geldkassette. In dieser befand sich, neben diversen Unterlagen, ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: -weiblich, ca. 18 - 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, dunkelblondes Haar, bekleidet mit T-Shirt, blauer Jeanshose, führte eine braune Papiertüte und eine Rose mit Klarsichtfolie mit. -weiblich, ca. 18 - 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur. schwarzes Haar, schwarze Leggings, helles T-Shirt, sprach holländisch.

Wer kann Angaben zu den Täterinnen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

