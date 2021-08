Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Brand kam es am Freitagabend (30.07.2021), gegen 20:30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer an einem abgestellten Kinderwagen im Flur aus. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch das Feuer wurden drei Personen leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Wir bitten in diesem Zusammenhang Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

