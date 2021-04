Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Kellerbrand - keine Verletzten - Feuerwehr rettet Tiere über Drehleiter

Zu einem Kellerbrand kam es am Montagabend (26.04.2021) in Recklinghausen-Süd. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr rettete allerdings einige Tiere.

Um 18.37 Uhr ging der telefonische Notruf über einen Kellerbrand auf der Bochumer Straße bei der Feuerwehr ein. Die Leitstelle alarmierte die Löschzüge der Feuer- und Rettungswache, Süd, Ost und den Rettungsdienst mit RTW und Notarzt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte des Rettungsdienstes waren bereits alle Personen aus dem Gebäude geflüchtet und in Sicherheit. Da allerdings der Verbleib einer Mietpartei nicht abschließend geklärt werden konnte, gingen die Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Menschenrettung vor und mussten zwei Wohnungstüren gewaltsam öffnen. Glücklicherweise wurden keine Personen in den Wohnungen gefunden. Die Mieter meldeten sich im weiteren Verlauf des Einsatzes wohlauf bei der Feuerwehr an der Einsatzstelle.

Die Atemschutztrupps der Feuerwehr gingen in den Keller vor und löschten in einem der Kellerräume den ausgedehnten Brand ab. Im weiteren Verlauf war es nötig, den gesamten Keller vom Brandschutt zu befreien und auszuräumen, um alle Brand- und Glutnester ausfindig machen zu können. Diese Arbeit dauerte lange an und musste unter Atemschutz erfolgen. Zur Unterstützung wurde der Löschzug Hochlar nachalarmiert und half vor Ort den eingesetzten Kräften. Insgesamt kamen während des gesamten Einsatzes der Feuerwehr 12 Atemschutztrupps zum Einsatz.

Da das Treppenhaus und einige Wohnungen durch den Brand im Keller ebenfalls bereits verraucht waren, nahm die Feuerwehr Hochleistungslüfter vor und befreite so das Treppenhaus und die Nutzungseinheiten von Brandrauch. Zwei im Erdgeschoss befindliche Einzelhandelsläden waren ebenfalls verraucht und wurden vom Brandrauch befreit.

Vier Vögel (Wellensittiche) wurden über die Drehleiter der Feuerwehr aus einer der Wohnungen gerettet. Eine ebenfalls dort lebende Katze konnte ebenfalls gesichert werden.

Das Gebäude musste strom- und gaslos geschaltet werden und ist derzeit, aufgrund der massiven Brandschäden, nicht bewohnbar. Alle Bewohner kamen anderweitig unter.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 23.00 Uhr an. Im Einsatz waren die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, Süd, Ost und Hochlar sowie ein RTW und ein Notarzt. Der Löschzug Altstadt sicherte den Grundschutz für das restliche Stadtgebiet von der Feuer- und Rettungswache aus.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die Polizei, welche ihrerseits die Brandursachenermittlung aufnimmt.

Durch den Feuerwehreinsatz kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der Bochumer Straße, welche derzeit als Umleitung für die gesperrte Emschertalbrücke der BAB 43 stark genutzt wird. Zeitweise musste die Bochumer Straße komplett gesperrt werden.

