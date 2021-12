Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Tageswohnungseinbrecher hebeln Fenster auf

Viersen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr, bis Sonntag 16:00 Uhr, stiegen unbekannte Tatverdächtige an der Junkershütte in Viersen in ein mehrgeschossiges Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten in das Gebäude. Der gesamte Wohnbereich wurde durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten zwei Laptops und eine Winterjacke. Weiteres ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /cb (1058)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell