Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 211212 Viersen-Ummer: Einbruch in Einfamilienhaus

LR Viersen (ots)

In der Zeit von Samstag 13.00 Uhr bis Sonntag 16.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses der Junkershütte in Viersen auf. Sie begaben sich in sämtliche Räume des Hauses und durchsuchten die dortigen Zimmer. Die Täter flüchteten mit zwei Laptop und einer hochwertigen Winterjacke. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-3770 erbeten. /KH (1056)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell