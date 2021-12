Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zeuge sieht Einbrecher wegrennen

Werl (ots)

Ein Zeuge wurde am Montag (6. Dezember 2021) um 23.25 Uhr durch ein lautes, klirrendes Geräusch aus einem Geschäft an der Engelhardstraße/Steinergraben auf den Einbruch in ein Ladenlokal aufmerksam. Ein Tatverdächtiger hatte offensichtlich die Schaufensterscheibe und anschließend eine Vitrine in dem Geschäft eingeschlagen, während ein zweiter Tatverdächtiger draußen "Schmiere" stand. Kurz nach dem Einbruch rannten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Steinergraben davon. Zur Tatzeit trugen beiden Baseballkappen. Angaben zum konkreten Diebesgut lagen bei Anzeigenerstattung noch nicht vor. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

