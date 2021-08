Polizei Aachen

POL-AC: Demonstration am Tagebau Garzweiler verläuft friedlich

Aachen/Erkelenz-Keyenberg/Lützerath (ots)

Die für den heutigen Tag angemeldete Demonstration in Erkelenz in Form einer Menschenkette verlief friedlich und aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. Gegen 12 Uhr begann die Bildung der Menschenkette von Keyenberg bis nach Lützerath mit einer Teilnehmerzahl im unteren vierstelligen Bereich. Die Demonstration endete gegen 16.00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung an der L277 bei Erkelenz-Keyenberg. Die Polizei Aachen war vor Ort, um den Schutz der Veranstaltung zu gewährleisten und im Falle möglicher Störungen einzuschreiten. Dabei wurde sie von Kräften anderer Polizeibehörden unterstützt. Sowohl der Einsatzleiter Wilhelm Sauer als auch der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Aachen waren persönlich vor Ort, um sich ein Bild zu machen. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatzverlauf. Wir begrüßen diese Art des friedlichen, kraftvollen Protests, der ohne die Begehung von Straftaten und ohne den sogenannten zivilen Ungehorsam auskommt", resümiert Dirk Weinspach. Großen Wert legen die Verantwortlichen des PP Aachen bei größeren Einsätzen auch immer auf die Kommunikation mit den Demonstrationsteilnehmern. Daher setzt sie bereits seit 2016 regelmäßig Kommunikationsbeamte im Einsatz ein, die bei aufkeimenden Konflikten vermitteln und deeskalieren, aber auch sonst für die Menschen ansprechbar sind. Auf der Internetseite des PP Aachen findet sich ein Videobeitrag, in dem die Beamten nochmals vorgestellt werden: https://aachen.polizei.nrw/artikel/einsaetze-im-rheinischen-braunkohlerevier-2021

