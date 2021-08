Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Rollerfahrerin schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Meppener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 59-Jährige schwer verletzt wurde. Die Frau befuhr auf ihrem Roller den Kreisverkehr am Willy-Brandt-Ring. Aus bisher ungeklärter Ursache rutschte sie mit ihrem Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn aus und stürzte. Die Rollerfahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

