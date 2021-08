Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag beschmierten bislang unbekannte Täter zwischen 16 und 17.30 Uhr die Verkleidung des "Walk In"-Schalters an einem Schnellrestaurant an der Lookenstraße in Lingen mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591 870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

