Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Zufahrtstor beschädigt

Thuine (ots)

Zwischen Samstag und Montag wurde in Thuine an der Klosterstraße im dortigen Baustellenbereich ein Zufahrtstor durch ein Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Spelle unter Tel. 05977/92921-0 in Verbindung setzen.

