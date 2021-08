Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esche - Grünabfälle in Brand geraten

Esche (ots)

Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Pöppeldiek in Esche alarmiert. Ein Zeuge meldete gegen 4.30 Uhr brennende Grünabfälle auf einem Maisfeld. Die Feuerwehr Veldhausen war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

