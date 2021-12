Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Flüchtiger Unfallverursacher gestellt - Alkoholtest positiv

Kempen (ots)

Ein 33-jähriger, alkoholisierter Autofahrer aus Krefeld beschädigte am Freitagabend um 20:45 Uhr den Pkw eines 32-jährigen Kempeners. Der Kempener war mit seinem Pkw auf der St. Huberter Straße in Kempen in Richtung St. Huberter unterwegs. Der entgegenkommende Pkw des Krefelders sei plötzlich auf die Gegenspur geraten. Trotz eines Ausweichversuchs des 32-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der linken Außenspiegel beider Pkw. Da der Krefelder vom Unfallort flüchtete, verfolgte der Kempener diesen. Glücklicherweise sind sie einem Streifenteam entgegengefahren. Diese wurden durch den Kempener schnell in den Vorfall eingewiesen und konnten anschließend den Flüchtigen Unfallverursacher auf der St. Töniser Straße anhalten. Ein durchgeführter Alkoholvortest war positiv. Der 33-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache gebracht. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein sicher. /cb (1060)

