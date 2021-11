Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichtverletzt wegen nicht richtig angezogener Handbremse

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmorgen wurde eine 43-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Schulstraße leichtverletzt. Nach eigener Einschätzung hatte sie vor dem Verlassen ihres PKW die Handbremse wohl nicht richtig angezogen, so dass sich dieser in Bewegung setzte. Beim Versuch, die Handbremse anzuziehen, kam sie zu Fall und das Fahrzeug stieß gegen einen anderen PKW. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa tausendsechshundert Euro geschätzt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell