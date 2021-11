Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw überschlägt sich - Fahrer nur leicht verletzt

Thallichtenberg (ots)

Am Montagabend gegen 20 Uhr verursacht ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der Fahrer befuhr mit seinem PKW die L176 von Baumholder kommend in Fahrtrichtung Thallichtenberg. In einer leichten Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich hierbei. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von deutlich über einer Promille. Der Fahrer wurde aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Hier wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|pikus

