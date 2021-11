Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Juweliergeschäft

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gewaltsam in ein Juweliergeschäft am Marktplatz eingebrochen. Die unbekannten Täter warfen gegen 0:40 Uhr eine Schaufensterscheibe mit einem Begrenzungspoller ein und entwendeten aus der Auslage mehrere Uhren und Ketten. Danach flüchteten sie vom Tatort. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell