Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210521.4 Itzehoe: Erneut stehlen Diebe Hinweistafeln

Itzehoe (ots)

Vermutlich in der Nacht zu gestern ist es zum wiederholten Male zum Diebstahl von Hinweistafeln im Itzehoer Innenstadtbereich gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Insgesamt acht Schilder, die auf die Trageplicht einer Mund-Nasen-Bedeckung hinwiesen, verschwanden im Zeitraum von Mittwoch, 15.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.30 Uhr, aus dem Bereich rund um den Itzehoer ZOB.

Auch in der Vergangenheit ist es der Polizei leider nicht gelungen, den Dieben auf die Schliche zu kommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich daher mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell