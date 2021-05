Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210521.1 Karolinenkoog: Vollsperrung der Bundesstraße 5

Karolinenkoog (ots)

Nachdem am Vormittag ein Tanklaster von der Bundesstraße 5 in Karolinenkoog abgekommen und in einen Graben gekippt ist, bleibt die B 5 in dem betroffenen Bereich auf unbekannte Dauer gesperrt.

Gegen 09.40 Uhr war ein zu Dreiviertel mit AdBlue gefüllter Lastwagen auf der B 5 aus Richtung der Eiderbrücke kommend in Richtung Heide unterwegs. Auf seinem Weg geriet der Fahrer zunächst auf die Spurrillen, von dort auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Schließlich kippte der LKW seitlich abseits der Straße in einen Graben. Bei dem Unglück blieb der 50-jährige Insasse unverletzt, es trat keine Flüssigkeit aus.

Aktuell ist die B 5 zwischen den Abfahrten Lunden und Heide-West komplett gesperrt. Voraussichtlich wird diese Maßnahme bis Ende der zeitlich noch nicht terminierten Bergung bestehen bleiben.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell