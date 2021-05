Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210521.2 Itzehoe: Frau betrunken mit dem Auto unterwegs

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend ist eine Frau in Itzehoe mit mehr als zwei Promille in einem Auto unterwegs gewesen. Dank des Hinweises eines Zeugen gelang es einer Streife, die Betrunkene an ihrer Wohnanschrift anzutreffen.

Gegen 19.30 Uhr erhielten die Beamten den Hinweis, dass die 45-Jährige von ihrer Wohnanschrift aus mit einem Skoda in Richtung Wellenkamp unterwegs sein sollte. Die Fahndung nach dem Wagen verlief negativ, weshalb die Einsatzkräfte die Meldeadresse der Itzehoerin aufsuchten. Dort trafen die Polizisten die Beschuldigte und ihren Partner an. Laut dem Lebensgefährten war die 45-Jährige mit dem Auto unterwegs gewesen, zudem hätte sie ihn geschlagen. Einen Atemalkoholtest lehnte die Frau zunächst ab, führte diesen aber später auf dem Polizeirevier mit einem Ergebnis von 2,63 Promille durch. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen der Körperverletzung.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell