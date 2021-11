Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierter Radfahrer

Rockenhausen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde bei einem 42-jährigem Radfahrer aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Damian-Kreichgauer-Straße starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest kam zu einem Ergebnis von 2,26 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. |pirok

