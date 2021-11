Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Kusel (ots)

Im Zeitraum vom 14.11., ca. 16:00 Uhr bis zum 20.11., ca. 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem momentan unbewohnten Einfamilienhaus in der Berliner Straße. Entwendet wurde nach bisherigem Stand eine pinke Bohrmaschine der Marke Bosch, sowie ein Wasserhahn. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-919/0 oder via E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

