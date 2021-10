Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 26. Oktober 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Lack eines PKW zerkratzt

Sonntag, 24.10.2021, 21:00 Uhr, bis Montag, 25.10.2021, 14:15 Uhr

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack an der hinteren rechten Tür eines zum Parken in Salzgitter, Schumannstraße, abgestellten PKW. Der am schwarzen VW entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

