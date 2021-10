Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 26. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Sonntag, 24.10.2021, 19:00 Uhr, bis Montag, 25.10.2021, 09:15 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter ein gesichert auf dem Schloßplatz in Wolfenbüttel abgestelltes Damenrad. Am silbernen Rad der Marke Kalkhoff war ein schwarzer Fahrradkorb montiert. Der Wert des Fahrrades wird mit rund 100 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

