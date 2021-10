Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 25. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Brand im Keller eines Einfamilienhauses

Sonntag, 24.10.2021, gegen 23:45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Sonntagabend in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses in Schöppenstedt, Herman-Bote-Straße, zu einem Feuer. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Bewohner des Hauses, 63 und 60 Jahre alt, die zunächst eigenständig Löschversuche unternommen hatten, wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst versorgt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen gemacht werden. Erste Ermittlungen weisen auf einen möglichen technischen Defekt eines Elektrogerätes hin.

Wolfenbüttel: Hinweise zu Unfallverursacher gesucht

Donnerstag, 21.10.2021, gegen 07:00 Uhr

Anhand der vorgefundenen Unfallspuren ist am Donnerstagmorgen ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Befahren der Straßen Im Pfarrkamp / Am Buschkopf vermutlich beim Linksabbiegen von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Stromverteilkästen gestoßen. Diese wurde durch den Anstoß vollständig zerstört. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell