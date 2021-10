Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 23. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht vom 21.10.21 zum 22.20.21 bemerkten Zeugen gegen 00.53 Uhr drei männliche Personen, die in der Hauptstr. In Wolfenbüttel, OT Groß Stöckheim einen PKW Mazda am linken Außenspiegel beschädigten. Die verständigte Polizei konnte im Rahmen der sofort ausgelösten Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen einen weiteren beschädigten PKW Skoda (rechter Außenspiegel beschädigt) in der Paul-Eyferth-Str. feststellen. Die etwaige Beteiligung dreier in unmittelbarer Nähe angetroffener 15 Jahre alter junger Männer, auf die die Beschreibung zutreffen könnte, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Im Rahmen einer von einer Zivilstreife durchgeführten Personenkontrolle von drei Männern am 21.10.21, gegen 23.40 Uhr in der Schöninger Straße in Sickte, wurde bei einem 16 Jahre alten Mann ein Utensil zum Konsum von Cannabis festgestellt, an der sich noch Betäubungsmittelreste befanden. Das Utensil wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell